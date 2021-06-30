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Gündem Canlı yayında Kılıçdaroğlu için 'Demokrat Amca' tarifi
Gündem

Canlı yayında Kılıçdaroğlu için 'Demokrat Amca' tarifi

CNNTürk Tv'de Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için partinin internet sitesinde yer verilen 'Demokrat Amca' ifadesi ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 02:56:00 -

Program konuklarından Mustafa Kemal Çiçek CHP'de demokrasi olmadığını bu yüzden partinin yetiştirdiği çok sayıda ismin bugün partiyi terketmek durumunda kaldığını belirtirken Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın kişilerin kendileri için isim bulmasından çok başkalarının ona verdiği ismin kalıcı olduğunu belirtirken geçmişte Turgut Özal, Demirel gibi liderlere verilen isimlerin kalıcı olmasının nedenlerine değindi.

Programa katılan Hulki Cevizoğlu ise Kılıçdaroğlu için "Demokrat Amca" isminin konulmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı, "İnsanlar bazen oldukları değil olmak istediklerini kendilerine yakıştırırlar. Biz buna "eksiklik nesnesi" diyoruz. İnsan kendisini nerede eksik görüyorsa onu kavramlarla davranışlarla tamamlamaya çalışır. Belki Kemal Bey kendisini tam demokrat görmüyordur. Belki de başkaları kendisini demokrat görmüyor düşüncesindeydi. O yüzden "Demokrat Amca demeyi tercih etmiş olabilir." dedi.

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