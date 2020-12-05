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Medya Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çıktı. CHP'li eski vekil, konuğun üzerine yürüyerek 'sen kimsin lan?' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 00:45:00 -

Haber Global canlı yayınında, konuklar CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çıktı. CHP'li Aksünger konuğun üzerine yürürken moderatör reklam arasına gitti.

Canlı yayında gergin anlar

Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında gündeme dair konular ele alındı. Programın konuklarından CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ile Hukukçu Serkan Toper arasında gergin anlar yaşandı.

CHP'li vekil konuğun üzerine yürüdü

Toper'in kendisine 'sen' diye hitap edilmesine kızan Aksünger, kendisini uyarırken, Toper de "Bir daha bana sakın bağırma" dedi. Ardından iki konuk da sert söylemlerine devam etti.

Aksünger de "Haddini bil lan" diyerek Toper'in üzerine yürüdü. O sırada moderatör Ilgaz araya girerek konukları yatıştırmaya çalıştı ve reklama gidildi.

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