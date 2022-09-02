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Ekonomi Canlı yayında kalp krizi geçiren 'Mardinli Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan vefat etti
Ekonomi

Canlı yayında kalp krizi geçiren 'Mardinli Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan vefat etti

Geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayın esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü borsacı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 11:12:00 -
Canlı yayında kalp krizi geçiren 'Mardinli Borsa Kralı' lakaplı Nasrullah Ayan vefat etti

Geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayın esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü borsacı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.

‘Borsa Kralı’ olarak bilinen emekli iş insanı Nasrullah Ayan hayatını kaybetti.

Nasrullah Ayan’ın vefat haberi ailesi tarafından Ayan’ın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Gaziantep’te yaşayan Nasrullah Ayan, önceki gün internet üzerinden bir televizyon programına konuk olmuş, yayın sırasında aniden fenalaşmıştı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nasrullah Ayan yoğun bakımda tedaviye alındı, ancak dün gece tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ayan’ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Mersin’de toprağa verilecek.

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