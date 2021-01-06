Canlı yayında hareketli anlar! 'Mehdiyim' diyen şarlatan ortalığı karıştırdı

Uçankuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programında, son zamanların en hararetli canlı yayın kavgası yaşandı.

Sosyal medya üzerinden Mehdi olduğunu iddia eden ve bu konuyla ilgili videolar çeken Gökçen adlı kadın, Sevda Türküsev, Erol Köse ve İlahiyatçı Arif Arslan’la birlikte programa çıkarıldı.

Gökçen'in canlı yayında tekrardan Mehdi olduğunu iddia etmesi ve İslam'ı yorumlaması stüdyoyu karıştırdı.

"Kadınlar İslam'da zorla kapatılıyor"

Tartışma ilk olarak Gökçen'in “İslam’ın yaşanışı cahiliye adetleridir.” demesiyle başladı.

Sözlerinin devamında da kadınların, İslam’da olmamasına rağmen zorla kapatıldığını savundu.

"Cahilce konuşuyorsun"

Bu sözlere tepki gösteren Sevda Türküsev, “Cahiliye adetlerinden bahsediyorsunuz cahilce konuşuyorsunuz.” dedi.

"Yağmur yağdır o zaman"

Arada Erol Köse’nin, “Yağmur yağdır o zaman, bir mucize göster.” diye çıkışları da dikkatlerden kaçmadı.

Stüdyodan kovuldu

İkili arasında bu sözlerden sonra kavga çıktı. Türküsev, “Haddini bil.” derken, Gökçen isimli kadın da “Mahkemeye ver.” dedi.

İkilinin kavgası bitmeyince programa ara verildi dönüşte de “Mehdi” iddiasıyla ortaya çıkan kadın stüdyodaki yerinde yer almadı.