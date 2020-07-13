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Gündem

Canlı yayında Hacısalihoğlu ve Saymaz arasında Ayasofya tartışması çıktı

Canlı yayında İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu arasında Ayasofya tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 02:19:00 -

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili çekinceleri olanlara tepki göstererek, "Bu çekindiğiniz yerler Yunanistan cürmün kadar yer yakamaz. Biz burayı dünya miras listesi olarak korumaya devam edeceğiz." dedi.

Deniz Zeyrek ise Hacısalihoğlu'na cevap olarak, "Açılmasını neden bu kadar beklediniz." diyerek Hacısalihoğlu'na tepki gösterdi.

İsmail Saymaz, "Fatih'in vakfiyesinde yazıyor diye aşar vergisini de mi koymalıyız. Atatürk'ün imzası olan miraslara el koyacaksınız. Sonra kalkıp Fatih'in mirası diyerek Ayasofya'yı açacaksınız. Osmanoğlulları da istediği yeri alsın o zaman" dedi. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise Saymaz'ın sözlerine Vakıf hukuku var diyerek itiraz etti.

 

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