Canlı yayında Hacısalihoğlu ve Saymaz arasında Ayasofya tartışması çıktı

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili çekinceleri olanlara tepki göstererek, "Bu çekindiğiniz yerler Yunanistan cürmün kadar yer yakamaz. Biz burayı dünya miras listesi olarak korumaya devam edeceğiz." dedi.

Deniz Zeyrek ise Hacısalihoğlu'na cevap olarak, "Açılmasını neden bu kadar beklediniz." diyerek Hacısalihoğlu'na tepki gösterdi.

İsmail Saymaz, "Fatih'in vakfiyesinde yazıyor diye aşar vergisini de mi koymalıyız. Atatürk'ün imzası olan miraslara el koyacaksınız. Sonra kalkıp Fatih'in mirası diyerek Ayasofya'yı açacaksınız. Osmanoğlulları da istediği yeri alsın o zaman" dedi. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ise Saymaz'ın sözlerine Vakıf hukuku var diyerek itiraz etti.