Canlı yayında gergin anlar! Hakaretler havada uçuştu
Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, CNNTurk canlı yayınına bağlanarak ortalığı birbirine kattı. Kendisine cevap hakkı tanıyan CNN Türk'e ve katılımcılara hakaretler eden Özkiraz'a, gazeteci Latif Şimşek ve konuklar tepki gösterdi.
CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programına, konuk Latif Şimşek ile telefonla yayına bağlanan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz arasında başlayan tartışma damga vurdu.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, şirketinin anketlerinin kasten AK Parti'yi düşük puanla gösterdiği iddiasında bulunan Latif Şimşek'e "güya gazetecisin", "terbiyesiz" gibi ifadeler kullanınca ortam gerildi.
Latif Şimşek'in eğer hatalıysam özür dilerim demesi bile yeterli olmadı. Özkiraz,
Başak Şengül'ün zor anları
Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte gerilen stüdyoda, sunucu Başak Şengül konukları susturmakta zorlandı.
CNN Türk’e de tepkisini dile getiren Özkiraz, anketlerinin kanalda haber yapılmadığını ancak tartışma programında kendilerine iftira atıldığını ifade ederek kanala tepki gösterdi.