  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Canlı yayında gergin anlar! Hakaretler havada uçuştu

Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, CNNTurk canlı yayınına bağlanarak ortalığı birbirine kattı. Kendisine cevap hakkı tanıyan CNN Türk'e ve katılımcılara hakaretler eden Özkiraz'a, gazeteci Latif Şimşek ve konuklar tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:13:00 -

CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programına, konuk Latif Şimşek ile telefonla yayına bağlanan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz arasında başlayan tartışma damga vurdu.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, şirketinin anketlerinin kasten AK Parti'yi düşük puanla gösterdiği iddiasında bulunan Latif Şimşek'e "güya gazetecisin", "terbiyesiz" gibi ifadeler kullanınca ortam gerildi.

Latif Şimşek'in eğer hatalıysam özür dilerim demesi bile yeterli olmadı. Özkiraz, 

Başak Şengül'ün zor anları

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte gerilen stüdyoda, sunucu Başak Şengül konukları susturmakta zorlandı.

CNN Türk’e de tepkisini dile getiren Özkiraz, anketlerinin kanalda haber yapılmadığını ancak tartışma programında kendilerine iftira atıldığını ifade ederek kanala tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı