Canlı yayında emeklilere müjdeyi açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman emeklilere müjdeli haberi verdi. Daha önce 2024 yılında ikinci bir zam yapılmayacağının açıklanmasına rağmen Duman'dan emeklilere müjdeli haber geldi.

Emekliler seyyanen zam haberi beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Işıkhan'ın açıklamalarını A Haber'de değerlendiren Prof. Dr. Zakir Avşar ise emeklileri sevindirecek haberi verdi.

ENFLASYON HÂLÂ YÜKSEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında gıda ve hizmet gruplarında aylık bazda fiyat artışlarının belirgin olduğunu belirterek, hizmet enflasyonunun ocak ayına kıyasla önemli ölçüde zayıflasa da hala yüksek seyrettiğini rapor etti. Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı bilgisiyle, milyonlarca emekliye düzenli ödemeler devam ediyor. 2024 yılının 2. emekli maaşı zammının Temmuz ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili uzmanlar, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında detaylı bir değerlendirme yaptılar.

TEMMUZ AYINDA SÜRPRİZ ZAM

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, 2023 yılının son çeyreğinde 2024 için ikinci bir zamın yapılmayacağının duyurulduğunu hatırlatarak, pandemi sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de yaşanan enflasyonist ortamın son iki yılda ara dönem zamlarıyla işçilere yansıtıldığını belirtti.

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2024 içinde enflasyonist ortam devam eder ve kontrol altına alınamazsa, işçilere temmuz ayında sürpriz bir zam gelebileceğini ifade etti. Duman, emeklilerin zaten olağan artışlarını aldıklarını ancak temmuz ayında zam olup olmayacağına dair beklentilerin olduğunu dile getirdi. Ancak, bu durumun enflasyonun seviyesine bağlı olduğunu ve emekli maaşlarının asgari ücretler gibi enflasyona doğrudan etki eden önemli artışlar olduğunu belirtti.

Enflasyonun yüzde 21'e çıkması durumunda, devlet memurlarının toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yüzde 5 daha fazla alırken, enflasyonun yüzde 15'in üzerinde olan kısmının SSK ve BAĞKUR emeklilerine fark olarak yansıyacağını açıkladı.

TABAN AYLIĞA DA ZAM YAPILACAK

Duman, enflasyonun yüzde 21'e ulaşması halinde emekli maaşlarının 12 bin TL olup olmayacağına dair sorulan soruların ise TBMM'nin vereceği karara bağlı olduğunu vurguladı. Maaş zamlarının gerçek aylığa bağlı olduğunu ve 10 bin TL'ye tamamlanan maaşlarda taban aylığa zam yapılacağını ekledi.