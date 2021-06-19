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Gündem Canlı yayında depreme yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı
Gündem

Canlı yayında depreme yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, kısa süreli panik yaşattı. Depreme canlı yayında yakalananların tepkisi ise kameraya anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 18:23:00 - 2021-06-19 18:33:26

İstanbul'daki 3.9'luk depreme canlı yayın sırasında yakalanan konuk ve sunucuların tepkileri, kameralara yansıdı.

İstanbul Kartal merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe sebep oldu. Birçok vatandaş evlerinden çıkıp sokaklara dökülürken, canlı yayında depreme yakalananlar ise zor anlar yaşadı.

Canlı yayında deprem anları

TV 100'de yayınlanan bir programa konuk olan Deniz Akkaya, sarsıntı anında "Deprem mi oldu, sonra gel de anksiyetem tutmasın" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi.

ÜLKE TV'de yayında olan 'Dünyanın Gündemi' programında da benzer anlar yaşandı. Sunucu Taha Dağlı, konuğunun açıklamalarda bulunduğu sırada "Deprem mi oldu" ifadesiyle dikkat çekti.

Haber sunarken depreme yakalandı

NTV Haber spikeri Buse Yıldırım da depreme yayın sırasında yakalanan isimlerden oldu. Masanın ve kameraların sallanmasıyla durumu anlamaya çalışan Yıldırım'ın o anları ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.

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