Canlı yayında cinayeti ağzından kaçırmıştı! Anne katili tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Hatice Musaoğlu olayı büyük yankı uyandırmıştı. 18 yıl önce oğlu ve gelini ile oda kavgasına tutuşan Hatice Musaoğlu bir anda ortadan kaybolmuştu. Hatice Musaoğlu’nun kaybında bir numaralı şüpheli ise oğlu Aydın Musaoğlu idi. Annesinin kaybolmasının ardından onu gördüğünü ve başka bir adama kaçtığını iddia eden Aydın Musaoğlu, canlı yayında da cinayeti ağzından kaçırmıştı.

MÜGE ANLI HATİCE MUSAOĞLU OLAYI SON DURUM

Müge Anlı ile Tatlı Sert Hatice Musaoğlu olayında ilk tutuklama geldi. 18 yıl önce ortadan kaybolan Hatice Musaoğlu’nun cinayete kurban gittiği düşünülüyordu. Cinayet şüphelisi ise talihsiz kadının oğlu Aydın Musaoğlu’ydu.

Müge Anlı’nın konuyu işlemeye başlamasının ardından stüdyoya gelen Aydın Musaoğlu, bir açıklaması sırasında ‘Annemi öldürmeden önce’ ifadelerini kullanmış ve aslında cinayeti itiraf etmişti. Ancak bunu dil sürçmesi olarak adlandıran Aydın Musaoğlu dün gözaltına alındı.

Bugüne kadar annesine bir çok iftira aran Aydın Musaoğlu, Trabzon’a kocaya kaçtığını bile iddia etmişti. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Musaoğlu, her ne kadar suçunu itiraf etmese de tutuklandı. Tutuklamaya yol açan ise Aydın Musaoğlu’nun çelişkili ifadelerinin yanı sıra annesinin kaybolduktan sonra yanında götürdüğünü iddia ettiği telefon oldu. Çünkü Aydın Musaoğlu, Hatice Musaoğlu’nun kaybından 6 ay sonra bu telefona kendi SIM kartını takmıştı.

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