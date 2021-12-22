Canlı yayında böyle isyan etti: 2 TL'ye çiftçiden alıp 12 TL'ye satıyorlar

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, gübre ve yakıt maliyetlerini çiftçinin karşıladığını buna rağmen 2 TL'ye ürününü sattığını aynı ürünü marketlerin 10 liranın üzerinde fiyatla satmasının soygundan başka birşey olmadığını savundu.

"2 TL'ye alınan ürünü 12 TL'ye satıyorlar"

Ömer Demir, çiftçinin zor şartlarda üretim yaptığını belirterek "Birileri çiftçinin üstünden vurgun yapıyor" dedi.

Gübrenin maliyetini çiftçinin üstlendiğini, üretimini buna rağmen gerçekleştirdiğini söyleyen Demir, "Yok zamanda benden gelip 1.5 TL'ye domatesi alıp 12 TL'ye satmanın nasıl izah edilebilir" dedi.

Fiyat artışının, kurla, dolarla, gübre ile ilgisinin olmadığını söyleyen Demir, "Bu direk köylü ve çiftçi ile olan bir iş. Maliyetini, cefasını biz çekip onlar sefasını sürüyorlar" dedi.

"Sütte daha zammın adı geçmeden marketler fiyatları katladı"

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, sütün fiyatı 4.75 TL'ye çıkmadan önce Süt Üreticileri Birliği köylüye 4.75 TL'yi ödemeden önce markette sütün litre fiyatının 18 liraya çıktığını söyledi.

Süt Üreticileri Birliği'nin "süt fiyatlarına 1.75 TL zam yapacağız" diye açıklaması olduğunu söyleyen Demir, "Süt 3.25'ten daha 475'e çıkmadan, daha ismi konuşulmaya başladığı anda ertesi gün markette süt 18 lira oldu. Bunu kim nasıl izah edecek? Bu vurgun değil, talan değil, soygun değil de nedir bu" dedi.

Ömer Demir, devletin bir an önce önlem alarak marketlere ürünlerle ilgili fiyat standardı getirilmesi gerektiğini savundu.