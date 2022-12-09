Canlı yayında Atatürk tartışması! Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan ilginç Atatürk çıkışı
Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Atatürk'ü hutbesinden anmayan kurucu iradeyi hutbesinde anmayan insan başarılı olamaz." dedi.
Diyanet'i hutbede Mustafa Kemal'i anmamakla suçlayan Deniz Zeyrek, Habertürk canlı yayınında bu tutuma tepki gösterdi.
Atatürk kurucu irade
Ardından söz alan Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Hata yapıyor. Ben ilahiyat mezunuyum ve tarihçiyim. Atatürk'ü hutbesinden anmayan kurucu iradeyi hutbesinde anmayan insan başarılı olamaz. Atatürk hepimizin ortak değeri, devletin kurucu iradesi bu herkes için geçerlidir." dedi.
Ardından programın sunucu Mehmet Akif Ersoy, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı okudu.