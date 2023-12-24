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Gündem Canlı yayında açıkladı: Türk askerî üssünün koordinatlarını ABD verdi
Gündem

Canlı yayında açıkladı: Türk askerî üssünün koordinatlarını ABD verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-24 23:01:00 -

Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki üs noktalarımıza yapılan hain saldırılarla ilgili dikkat çeken bir detay canlı yayında açıklandı.

Terör örgütü PKK’nın, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki üs noktalarımıza sızma girişiminde yaşanan çatışmada 12 askerimizin şehit olması, alçak saldırının derin bağlantılarını gündeme taşıdı.

Diplomasi Vakfı Direktörü ve Akşam gazetesi yazarı Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, PKK taşeronluğunda gerçekleştirilen kahpe saldırının arkasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) olduğunu söyledi. Oğuzhan Bilgin, TSK üssünün koordinat bilgisinin teröristlere ABD tarafından verildiğini belirtti. Bilgin, PKK’lı hainlerin saldırıda kullandığı silahların da ABD yapımı olduğunu kaydetti.

Mevki bilgisini ABD verdi

Ülke TV canlı yayınında konuşan Oğuzhan Bilgin, şunları söyledi:

“PKK’ya birileri belli ki Türk askerinin nerede olduğuna dair koordinatları vermiş. O birilerinin kim olduğu da belli. PKK’yı uzun süredir bir taşeron örgüt olarak kullanan, Suriye ve Irak’ın kuzeyine bir proje devlet olarak kurdurmak isteyen ABD’den bahsediyorum.
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Burada Türk askerinin koordinatlarının verilmiş olduğunu tahmin ediyorum. Süreç de onu gösteriyor. Hava durumu ne olursa olsun.

PKK’nın kullandığı silahlar da Amerikan silahları. Burada esas adresi iyi belirlemek lazım. İsrail ile PKK’nın ortak noktası, ikisi de önce İngiliz sonra Amerikan emperyalizminin projeleri. Aynı projelerin iki farklı taşeron unsuru.”

SALDIRI STRATEJİSİNİN GAYESİ TÜRKİYE’Yİ GERİ ÇEKMEK

Oğuzhan Bilgin, ABD’nin PKK’lı teröristleri “kiralık katil” gibi kullandığını söylediği konuşmasında şunları belirtti:

“Amerika Birleşik Devletleri binlerce tır silah verdi, dolarla maaşa bağladı, hepsi birer kiralık katil olarak kullanıyor bu PKK’lı teröristleri. Burada birkaç tane amacı aynı anda bulmaya çalışan bir taktik var. Birincisi terör saldırılarıyla Türkiye’ye şehit verdirerek toplumuyla, devletiyle Türkiye’yi PKK karşısında tekrar psikolojik yorgunluğa erişmek. Bu yorgunlukla Suriye ve Irak’ın kuzeyinden uzak tutacak bir kamuoyu oluşmasını bekliyorlar.

Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye karşı terör örgütleri üzerinden yürüttüğü saldırı stratejisi var. Esas bağlam budur.”

Kaynak: Haber 7

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Yorumlar

Vatandas

Evet doğru asıl düşmanımız ABD ve İsrail köpekleri. Onun için bu köpeklere tasorenlik yapan başta meclisimizin içinde bulunan PKK'lı HDP,CHP ve dem partisi. Bunların derhal partileri kapatılıp hepisini vekilliği düşürülüp içeri tikilmasi . sonra siyasi kanadı belediyeleri. içten temizlendiği dışarı 85 miliyon Türk milletiyle onların hakkından geliriz. ikinci canakale savaşını yapar hepisini çukurlara gomeriz evvel Allah.

murat

Sende her an müjde gelebilir tunder bolt diye haber yap AKİT
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