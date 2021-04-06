Canlı yayında açıkladı! Herkes şaştı kaldı: Abdullah Gül'ü o isim engelledi
Optimar Araştırma Şirketi'nin sahibi Hilmi Daşdemir, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adaylığının bir isim tarafından engellendiğini açıkladı.
CNN Türk’te konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, gündemi altüst edecek bir çıkışta bulundu.
Hilmi Daşdemir, Abdullah Gül’ün olası cumhurbaşkanı adaylığının engellendiğini belirterek, “Abdullah Gül yarışarak değil ortak karar verilip aday gösterilmesi lazımdı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayıydı. Uzlaşılamadı, ‘Çıkıp aday değilim’ dedi. Abdullah Gül’ün adaylığını kim engelledi? Abdullah Gül’ün adaylığını Muharrem İnce engelledi” dedi.
İstanbul Ekonomi Araştırma’dan Can Selçuki ise Abdullah Gül meselesinin CHP için tam anlamıyla bittiğini belirterek, “CHP’nin içinde bulunduğu senaryoda Abdullah Gül’ün aday olmasına ilişkin konu tamamen kapanmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki aday kendisidir. Ama aday olursa CHP’nin adayının ikinci tura katılıp katılmayacağı kesin bir konu değildir” ifadelerini kullandı.