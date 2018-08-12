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Canlı yayında ABD Başkanı Trump'a kin kustu: Allah onu kahretsin!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, artan döviz kurundan dolayı transfer yapmakta zorlandıklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a beddua etti.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:44
Canlı yayında ABD Başkanı Trump'a kin kustu: Allah onu kahretsin!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan programda transfer açıklamalarında bulundu. Albayrak, ABD Başkanı Trump yüzünden döviz kurunun yükseldiğini ve oyuncu almalarının zorlaştığını belirtti.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

TRUMP BİZİ MAHVETTİ

"Amerika'da bir adam var ya... Allah onu kahretsin, bizi mahvetti. Trump'tan bahsediyorum. Allah'ın cezası bizi mahvetti. Uçak indirdim lafları yok. Ne uçak indirebilirsiniz ne de kaldırabilirsiniz çünkü borcumuz bir günde yüzde 25 çoğaldı."

KULÜPLER ALMAYA YANAŞMIYOR

"Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarfedecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş. Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur."

DENAYER SORUSUNA YANIT

"İsim veremem ama başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı çok iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçmiştir. Bu, bütün kulüpler için geçerlidir."

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 12:44
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  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci1 sa önce
    millet kan ağllıyor, onun derdi gücü futbol takımının transferi. hakikaten yazıklar olsun
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