Canlı yayına Kudüs hassasiyeti damga vurdu: İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok

Ulusal bir televizyon kanalında, Gazze'nin İsrail ordusu tarafından bombalanması ve Hamas-İsrail çatışmalarına ilişkin yapılan canlı yayına sunucunun Kudüs hassasiyeti damga vurdu. Ekranın altındaki bantta Kudüs'ün İsrail kenti olarak anılmasına müdahale eden sunucu, "İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok." dedi.

Türk gazeteciler bölgede

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanları sürerken Kudüs ve çeşitli kentlerde görev yapan Türk gazeteciler, bölgede olan biteni Türkiye'ye aktarıyor. Son olarak Habertürk yayınında Kudüs'ten bir canlı bağlantı yapılarak bölgede olan biten nakledildi.

"İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok"

Gazeteci Çetiner Çetin'in Kudüs'ten bağlanıp bölgedeki gelişmeleri aktardığı sırada, ekranın altında "Çetiner Çetin İsrail'in Kudüs kentinden bildiriyor" ifadesine programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy müdahale etti. Teknik ekibe seslenen Ersoy, "İsrail'in Kudüs kenti yazısını alır mısınız lütfen? 'Kudüs'ten bildiriyor' diye düzeltir misiniz? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok." ifadelerini kullandı. Sunucunun yerinde müdahalesi sonrası, banttaki ifade düzeltildi.

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