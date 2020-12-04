CANLI YAYIN! Toplumu ifsâd eden projelere neden ‘dur’ denilmiyor? Canlı yayında flaş açıklamalar
Uluslararası ve Türkiye’deki bazı medya kuruluşları ve bazı STK’lar, toplumu ifsâd eden sözde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” gibi projeleri normalleştiriyor ve yaygınlaştırıyor. Toplumu ifsâd eden projeler canlı yayında konuşuluyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türk ve İslam medeniyetini yok etmek için aile ve anne üzerinden toplum “ifsâd” ediliyor. Aileyi yıkmak için anneye farklı bir rol biçilerek, ev hanımı olmaktan utandırılması özendiriliyor. “İfsâd” projelerine karşı çıkan âlimleri ve fikir adamları değersizleştiriliyor.
Peki, bütün bunlara neden ‘dur’ denilmiyor?
yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, “İfsâd” projeleri masaya yatırılıyor.
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