  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CANLI YAYIN! Toplumu ifsâd eden projelere neden ‘dur’ denilmiyor? Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Toplumu ifsâd eden projelere neden ‘dur’ denilmiyor? Canlı yayında flaş açıklamalar

Uluslararası ve Türkiye’deki bazı medya kuruluşları ve bazı STK’lar, toplumu ifsâd eden sözde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” gibi projeleri normalleştiriyor ve yaygınlaştırıyor. Toplumu ifsâd eden projeler canlı yayında konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 21:00:00 -
CANLI YAYIN! Toplumu ifsâd eden projelere neden ‘dur’ denilmiyor? Canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Türk ve İslam medeniyetini yok etmek için aile ve anne üzerinden toplum “ifsâd” ediliyor. Aileyi yıkmak için anneye farklı bir rol biçilerek, ev hanımı olmaktan utandırılması özendiriliyor. “İfsâd” projelerine karşı çıkan âlimleri ve fikir adamları değersizleştiriliyor.

Peki, bütün bunlara neden ‘dur’ denilmiyor?

yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, “İfsâd” projeleri masaya yatırılıyor.

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=eRX-Arc2HfY&feature=youtu.be


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
Gündem

CHP'den flaş açıklama: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışı..
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması
Gündem

Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili açıklamalarda bulundu...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay