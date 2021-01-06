CANLI YAYIN! İngilizlerden yeni bir provokasyon: Sinema filmiyle değerlerimize saldırmaya başladılar
Senarist ve araştırmacı yazar Ahmet Turgut, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında İngilizlerin yeni fitnesini ve arka planda yaşanan gerçekleri anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
İngilizler tarafından çekilen ve Hz. Fatıma’nın hayatının anlatıldığı iddia edilen filmle İslam düşmanlığının körüklendiği belirtiliyor.
Araştırmacı yazar Ahmet Turgut, mezhep çatışmasını körüklemeye yönelik hazırlanan sözde filmin gerçek amacını canlı yayında anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin.
https://www.youtube.com/watch?v=B_gryZNt2AI&feature=youtu.be