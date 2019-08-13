Canlı hayvan ithalatı yüzde 63 azaldı

Canlı hayvan ithalatı bu yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 63 azalırken, ihracatta yüzde 32’lik artış kaydedildi. Bu dönemde ihracattan 8 milyon dolar daha fazla gelir elde edildi. 2019’un ilk yarısında 326 milyon 564 bin dolarlık ithalat, 36 milyon dolarlık da ihracat yapıldı. Türkiye’nin canlı hayvan satın aldığı ülkelerin başında Uruguay bulunuyor. Söz konusu ülkeyi Brezilya, Macaristan ve Avustralya takip ediyor. En fazla canlı hayvan ihraç edilen ülke 22 milyon dolarla Suriye oldu. Bu rakam, toplam canlı hayvan ihracatının yüzde 63’ünü oluşturdu. 2 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler ise Lübnan, Türkmenistan ve Katar olarak sıralandı. İhracatta şehir bazında ilk sırayı 12,4 milyon dolarla Adana aldı. Toplam ihracatın yüzde 33,6’sı bu ilden gerçekleşti. Kilis, Bursa, İstanbul ve Gaziantep de 3 milyon doların üzerinde ihracat yapan şehirler olarak dikkati çekti.