Bugün dolar ne kadar? | Döviz ve altın yatırımı yapanlar ile ticaretle ilgilenenler sık sık internette kur durumunu araştırıyor. Pek çok kişi internette ‘Bugün dolar ne kadar?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar TL çevirisi nasıl yapılır?

Canlı döviz

Günlük döviz değişimlerini pek çok kişi merak ediyor. Dolar ve Euro’nun ne kadar olduğunu yeniakit.com.tr internet sitesinin anasayfasından öğrenebilirsiniz. Anasayfanın üst bandında dolar ve euronun ne kadar olduğu güncelleniyor.

Döviz hesaplama

Döviz ile TL çevirisi yapmak isteyenler sık sık internette bu işlemi nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Hesap makinesiyle hesap yapmaya çalışıp rakamlarla boğuşmak yerine internette bunun da kolayı bulunuyor. Arama motorları üzerinden ya da döviz çevirisi yapan internet siteleri üzerinden TL döviz çevirisi yapmanız mümkün. Ayrıca Play Store ve App Store’da pek çok döviz hesaplama uygulaması bulunuyor.

1 dolar ne kadar?

Gün içerisinde pek çok kişi doların ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, 1 dolar kaç tl oldu? 28 Eylül 2020 güncel verilerine göre 1 dolar 7,79 TL’ye denk geliyor. 100 dolar ise bu rakamlara göre 779,11 TL’ye karşılık geliyor.

1 Euro ne kadar?

Yatırım yatanlar ve ticaretle ilgilenenler Euro'nun ne kadar olduğunu araştırıyor. 28 Eylül 2020 güncel rakamlarına göre 1 Euro 9,07 Türk lirasıdır. 100 Euro ise 907,44 TL'ye denk geliyor.

Döviz çevir

Sık sık döviz hesaplaması yapmanlar internet tarayıcıların yanı sıra uygulamalarla da çeviri işlemlerini yapıp, kur bilgisine ulaşabilirsiniz. Play Store ve App Store’da döviz kelimesini arttığınızda karşınıza onlarca ücretsiz uygulama çıkacaktır. Söz konusu uygulamaları kullanıcı yorumlarını okuyarak değerlendirip mobil cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Gram altın ne kadar?

Koronavirüs salgınında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 28 Eylül 2020 güncel verilerine göre gram altının alışı 463,88 TL, satışı ise 463,99 TL. Güncel altın fiyatlarını arama motorlarından, ekonomi sayfalarından öğrenebilirsiniz. Ayrıca Play Store veya App Store’dan indireceğiniz altın uygulamalarıyla güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

Çeyrek altın ne kadar?

Bugün çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altının alışı 754,60 TL, satışı ise 761,90TL. Güncel verilere internet tarayıcınızdan ya da uygulamalardan ulaşabilirsiniz.