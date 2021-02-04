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Eğitim Canlı dersler ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?
Eğitim

Canlı dersler ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

EBA dersler ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci 22 Ocak Cuma gününe kadar uzaktan eğitime devam etti. 25 Ocak Pazartesi günü ise yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler canlı derslerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. 15 tatil ne zaman bitecek? Canlı dersler ayın kaçında başlayacak? EBA haftalık ders programı

Yeniakit Publisher
2021-02-04 08:58:00 -
Canlı dersler ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

Canlı derslerin başlayacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 22 Ocak Cuma günü e karnelerin verilmesiyle canlı dersler sona erdi. Milyonlarca öğrenci için 25 Ocak’ta üç haftalık yarıyıl tatil başladı. Yurt genelinde 1 Mart’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacak. Peki, canlı dersler ne zaman başlıyor?

Canlı dersler ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

Salgın sebebiyle yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleştirildi. Öğrenciler için 25 Ocak Pazartesi günü başlayan üç haftalık tatil 15 Ocak Pazartesi günü tamamlanacak. Milyonlarca öğrenci 15 Şubat’ta uzaktan eğitimle ders başı yapacak. Köy okullarında ise 15 Şubat’ta tam zamanlı eğitim başlanacak.

EBT TV yayın akışı ve canlı derslerinizin olup olmadığını EBA web sitesinden kontrol edebilirsiniz.

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