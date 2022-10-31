Canlı bombanın üzerine atlayıp faciayı önleyen kahraman mezarında anıldı

Kadın teröristin eylemini fark edip üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan kahraman Hatice Belgin, mezarı başında anıldı. Belgin’in eşi Kadri Belgin, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acılarını unutmadıklarını ancak her zamanda gururlu olduklarının altını çizdi. Belgin, “Ne kadar acılıysak da o kadar da gururluyuz. Gururumuz acımızı bastırıyor, teselli oluyor” dedi. Şehit Hatice Belgin ve oğlu Veysel’in kabirlerinde dua eden Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal da “PKK, 29 Ekim’de Bingöl’ü kana bulamayı düşünüyordu ancak kahraman bacımız engel oldu. Onunla hep gurur duyacağız” dedi.