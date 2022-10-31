Canlı bombanın üzerine atlayıp faciayı önleyen kahraman mezarında anıldı
Bingöl’de 29 Ekim 2011 yılında merkez Genç Caddesi PTT Kavşağında bayram alışverişine çıkan Hatice Belgin, bu sırada kadın teröristi fark edip canlı bombanın üzerine atlamış, olayda Belgin, oğlu Veysel Belgin ve Mehmet Çibik hayatını kaybetmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.
Kadın teröristin eylemini fark edip üzerine atlayarak büyük bir faciaya engel olan kahraman Hatice Belgin, mezarı başında anıldı. Belgin’in eşi Kadri Belgin, aradan 11 yıl geçmesine rağmen acılarını unutmadıklarını ancak her zamanda gururlu olduklarının altını çizdi. Belgin, “Ne kadar acılıysak da o kadar da gururluyuz. Gururumuz acımızı bastırıyor, teselli oluyor” dedi. Şehit Hatice Belgin ve oğlu Veysel’in kabirlerinde dua eden Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal da “PKK, 29 Ekim’de Bingöl’ü kana bulamayı düşünüyordu ancak kahraman bacımız engel oldu. Onunla hep gurur duyacağız” dedi.