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Canlı bilgi yarışması Oyna Kazan Vodafone Vitrin ailesine katıldı

Vodafone’un yerli girişimcilere yönelik destek programı Vodafone Vitrin’in son üyesi, Türkiye’nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olarak her gün binlerce lira dağıtan Oyna Kazan oldu.

26 Şubat 2019 Salı 12:34
Canlı bilgi yarışması Oyna Kazan Vodafone Vitrin ailesine katıldı

Vodafone’un yerli girişimcilere yönelik destek programı Vodafone Vitrin’in son üyesi, Türkiye’nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olarak her gün binlerce lira dağıtan Oyna Kazan oldu. İşbirliği kapsamında, 1 Mart Cuma günü düzenlenecek Vodafone özel gününde birinciye 25 bin TL verilirken, toplamda ise 75 bin TL’lik ödül dağıtılacak.



Vodafone’un Türkiye’deki dijital girişimcilik ekosistemiyle işbirliği platformu olan Vodafone Vitrin’in son üyesi, canlı bilgi yarışması olarak her gün binlerce lira dağıtan Oyna Kazan oldu. Yapılan açıklamada Oyna Kazan ile işbirliğine giden şirket, yarışmaya katılan müşterilerine ek joker hediye edecek. Vodafone ve Oyna Kazan işbirliği kapsamında, 1 Mart Cuma günü düzenlenecek Vodafone özel gününde birinciye 25 bin TL verilirken, toplamda ise 75 bin TL’lik ödül dağıtılacak. Yarışmaya katılım ücretsiz olacak.



Vodafone Vitrin’in yeni üyesi Oyna Kazan’ı değerlendiren Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici, şunları söyledi: "Vodafone Vitrin programıyla, Türkiye’nin yerli dijital firmalarını destekliyor ve onları 23 milyonu aşkın müşterimizle buluşturmak için iş ortaklığı yapıyoruz. Vodafone Vitrin ailesinin yeni üyesi ‘Oyna Kazan’, Türkiye’nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olarak geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı. Oyna Kazan ile yaptığımız işbirliğiyle, yarışmaya katılan müşterilerimize farklı avantajlar sunacağız. Tüm Vodafone’luları 1 Mart Cuma günü düzenlenecek Vodafone özel gününe katılarak bu keyifli yarışmanın heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz".



Herkes kazanıyor


Onedio’nun canlı mobil bilgi yarışması Oyna Kazan’da belirli bir soru sayısı bulunmuyor. Yarışmacılar elendikçe sona kalan bin kişiden itibaren ’Kazandıran Sorular’ başlıyor. Bu andan itibaren ödül piramidinde aşılan her basamakta kazanılan ödül miktarı da artıyor. Böylece yarışmacılar, bilgi birikimi ve genel kültürünün karşılığında ciddi miktarda para kazanma şansı yakalıyor. Oyuncular, Kazandıran Sorular’a geçilene kadar jokerlerini kullanabiliyor. Buna göre, ekstra can jokeri, yanlış cevap verildiğinde yarışmaya devam etme imkânı veriyor. Cevap eleme jokeri kullanıldığında, sistem yanlış cevaplardan birini eliyor. Çift cevap jokeri ise tam emin olunmayan sorularda iki cevabı birden işaretleme hakkı sunuyor. Ünlü oyuncu İbrahim Selim’in sunduğu Oyna Kazan, her gün öğle ve akşam saatlerinde olmak üzere iki defa düzenleniyor. Oyna Kazan uygulaması, App Store ve Google Play Store uygulama mağazalarından indirilebiliyor.



Vodafone Türkiye’nin, bir mobil uygulama üzerinden dijital servis satışı yapan firmalarla işbirliği yapmak üzere geliştirdiği yeni iş modeli Vodafone Vitrin ile hem yerli girişimcilere değer katılması, hem de bireysel ve kurumsal Vodafone müşterilerine inovatif ürün ve servisler sunulması hedefleniyor. 6 aylık ortaklık sözleşmesi süresince 250 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen satış ve pazarlama desteği sağlanan program üyelerine ayrıca, mentor desteği, tanıtım desteği, eğitim desteği, teknoloji desteği ve operasyonel destek de sunuluyor. Vodafone Vitrin bünyesinde, Oyna Kazan’ın yanı sıra Sosyopix, Ailem Güvende, Sinemia, Scotty ve Storytel gibi firmalar bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:34
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