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Spor CANLI ANLATIM: Galatasaray - Samsunspor
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Samsunspor

Yeniakit Publisher
2023-09-16 20:01:00 - 2023-09-16 21:15:03
CANLI ANLATIM: Galatasaray - Samsunspor

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor.

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50' Samsunspor'da Flavian Tait sarı kart gördü.

46' GOL! Samsunspor ikinci yarıya golle başladı! Dimata sağ kanattan gelen pası bekletmeden kaleye yolladı ve skoru 3-1'e getirdi.

46' RAMS Park'ta ikinci yarıya Galatasaray başladı.

O.D.: Soner Aydogdu - Osman Celik
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O.D.: Tetê - Hakim Ziyech

D.A: İlk yarıda Galatasaray soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.

45' Galatasaray'da Victor Nelsson sarı kart gören isim.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma ilave edildi.

42' GOL! Galatasaray, Abdulkerim Bardakcı'nın golüyle 3-0 öne geçti! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte çok iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi.

36' Samsunspor'da Schindler'in ceza alanı içine ortasında Holse'den önce araya giren Sacha Boey tehlikeyi önledi.

29' GOL! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı! Galatasaray 2-0 öne geçti! Yine Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içine çevirdiği topu yine Kerem Aktürkoğlu harika bir vuruşla ağlara yolladı.

25' Galatasaray'da Tete, Samsunspor savunmasının arkasına sarktı! Tete'nin yerden sert vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı. Bu arada yan hakemin kalkan bayrağı var Tete'nin pozisyonu ofsayt.

15' Samsunspor'da Dimata mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı! Fofana'nın sol kanattan arka direğe ortasında bomboş kalan Dimata topu üst direğe nişanladı.

14' Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla çok hızı bir şekilde ceza alanı içine girdi. Kerem, Icardi'yi gol pozisyonuna sokmak istedi ancak savunma geçit vermedi.

13' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda Samsunspor'da Yunus Emre sarı kart gördü.

7' GOL! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içine çevirdiği topun gelişine nefis vuran Kerem Aktürkoğlu topu ağlara yolladı.

5' Galatasaray'da Icardi, Van Drongelen ile ceza sahası içinde girdiği mücadele sonucunda yer kaldı. Icardi penaltı bekledi ancak karşılaşmanın hakemi aynı görüşte değil.

4' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem'in ceza sahasına ortasında, savunmada Yunus Emre topu karşılayan isim oldu.

1' Karşılaşmaya konuk ekip Samsunspor başladı.

İşte 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem, Icardi

Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Yunus Emre, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre, Dimata

Eksikler

Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

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Yorumlar

Bozok

Milli takımda hastayım karım hasta diye oynamayan galatasaraylılar Abdul kerim ve kerem denen zat Samsun maçında nasıla oynuyorlar. Milli maçta canını dişine takmayan ruhsuz ruhsuz oynayanları bir daha asla almayacaksın. Sanki bu futbolculara kulupleri aman dikkat sakatlanma gibi nazıst ediyorlar gibi. Yazık milli takım sanki sabote ediliyor sonra kunts kötü hadi ya senin futbolcuların ruhsuz ise kunts ne yapsın. Yabancı sayısı futbolu bitirecek. Sanki yabancılar ligi.
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