Çanlar sömürgeci İngiltere için çalıyor! Brexit ülkeyi gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına sürüklüyor

Theresa May’in istifasının ardından geçtiğimiz ay başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson, anlaşmaya varılsa da varılmasa da 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılma isteğini defalarca dile getirdi.

Olumlu cevap gelmedi

Daha önce May'in kabul ettiği, ancak İngiliz Parlamentosu tarafından reddedilen anlaşmayı değiştirmek için yeniden müzakere masasına oturma çağrısında da bulunan Johnson’a, Brüksel’den bugüne kadar olumlu yanıt gelmedi.

Ülke kıtlığa sürüklenebilir

İngiltere’de başbakanlık tarafından hazırlanan bir rapor, anlaşmasız Brexit yaşanması durumunda ülkenin gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına sürüklenebileceğini ortaya koydu. Raporda, sürecin bitiş tarihi olarak belirlenen 31 Ekim’e kadar iki tarafın da onayladığı bir anlaşmaya varılmadığı durumda ortaya çıkabilecek en olası sonuçlar değerlendirildi.

Gümrüklerde 3 ay boyunca tıkanma yaşanması bekleniyor

The Times'ın yayınladığı sızdırılan gizli resmi belgelere göre, İngiltere ve AB arasındaki ticareti sağlayan tırların yüzde 85’i, gümrük kontrolünden geçmek için hazırlıklı olmayabilir. Bunun sonucu olarak anlaşmasız Brexit durumunda gümrüklerde, 3 ay boyunca tıkanma yaşanması bekleniyor. Rapor ayrıca, uzlaşmanın olmadığı koşulda İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırların yeniden inşa edileceğine, bunun da ticaret açısından olumsuz sonuçlar vereceğine değiniyor.