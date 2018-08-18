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"Cankız" FETÖ'den aranan zanlıyı uyuşturucuyla enseledi

Dedektör köpeği "Cankız" Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden aranan zanlıyı havalimanında uyuşturucu ile yakaladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
"Cankız" FETÖ'den aranan zanlıyı uyuşturucuyla enseledi

Eskişehir'de, "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan zanlı havalimanında uyuşturucu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlilerince Hasan Polatkan Havalimanı'nda yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizleri kontrol edildi.

Dedektör köpeği "Cankız"ın tepki vermesi üzerine sigara paketlerinin arasında gizlenmiş içime hazır 6,10 gram esrar bulundu.

FETÖ'DEN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.K'nın güvenlik sorgulamasında, Sarayköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
  1. Hasan Polatkan
  2. Eskişehir
  3. Hasan Polatkan Havalimanı

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