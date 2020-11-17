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Aktüel Çankırı'daki Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinden Dağlık Karabağ kutlaması
Aktüel

Çankırı'daki Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinden Dağlık Karabağ kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:17:35 -
Çankırı'daki Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinden Dağlık Karabağ kutlaması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı geri alarak Ermenistan'a karşı kazandığı zafer dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen programda Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

Programda bir konuşma yapan Azerbaycanlı öğrenci Orkhan Zeynalov, Azerbaycan'a ait Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtuluş zaferini kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kendilerinin sevinçlerine ortak olan herkese teşekkür eden Zeynalov, "Azerbaycan'ın haklı davasında kardeş Türkiye her daim destek olmuş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her açıklamasında Azerbaycan'ın yanında olduklarını dünyaya ilan etmiştir. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmayla Azerbaycan, savaştan 44 gün sonra 30 yıldır hasret kaldığı topraklarına kavuşmuştur. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'ındır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Cibuti, Irak, Azerbaycan ve Türk öğrenciler tarafından yöresel dans gösterileri sunuldu, şiirler okundu.


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