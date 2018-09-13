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Çankırı'da yüzlerce kişinin çalıştığı fabrikada üretim durdu!

Kurşunlu ilçesinde faaliyet gösteren Yıldızlar Holding A.Ş.'ye bağlı, yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:42
Çankırı'da yüzlerce kişinin çalıştığı fabrikada üretim durdu!

Kurşunlu'da, 2011 yılında faaliyete başlanılan Yıldızlar Holding bünyesindeki seramik fabrikasında işçiler, ekonomik nedenlerle ücretsiz izne gönderildi. Fabrikanın borç nedeniyle elektrik ve doğal gazı, geçen pazartesi günü kesildi. Türkiye'nin en büyük seramik fabrikaları arasında yer alan, 1 milyon metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada 1000'e yakın işçi çalışıyordu. Fabrikanın faaliyetiyle ilgili belirsizlik sürerken, işçilerin bir kısmının işten çıkarabileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:42
  1. çankırı

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