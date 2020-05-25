  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çankırı’da yangın, iki ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı’da meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:33:01 -
Çankırı’da yangın, iki ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı’da meydana gelen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Çankırı’nın Eldivan ilçesine bağlı Büyük Hacıbeyi köyünde Ercan Ünal’a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede yan taraftaki Eyüp Çelik’e ait eve de sıçradı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Çankırı ve Eldivan Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangının sebebi henüz belirlenemezken iki ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı