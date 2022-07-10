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Aktüel Çankırı'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Çankırı'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 23:26:00 -
Çankırı'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Atkaracalar ilçesinde O.Ö. (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dursun Ulusoy Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FBS 695 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü O.Ö ile motosiklette bulunan K.S. (12) ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.Ö. ve K.S. hayatını kaybetti.

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