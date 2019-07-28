Çankırı'da "mahrem imam" operasyonu! Çankırı'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "Mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Çankırı'daki askeri yapılanmasından sorumlu mahrem imamlardan biri olduğu iddia edilen M.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Çerkeş ilçesinde olduğu belirlenen M.Ç. saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

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