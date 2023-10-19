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Yerel Çankırı'da köye inen ayı, arı kovanlarını..
Yerel

Çankırı'da köye inen ayı, arı kovanlarını..

Yeniakit Publisher
2023-10-19 15:44:00 -
Çankırı'da köye inen ayı, arı kovanlarını..

İlçeye bağlı Akçalı köyünde yaşayan Hulusi Taş, sabah saatlerinde arılarını kontrol etmek için köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bahçesine gitti. Gördükleri karşısında şok oldu.

İlçeye bağlı Akçalı köyünde yaşayan Hulusi Taş, sabah saatlerinde arılarını kontrol etmek için köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bahçesine gitti. Taş, bahçesinde bulunan 100 kovandan 5'inin ayı tarafından parçalandığı gördü.

Yaklaşık 40 yıldır arıcılıkla uğraşan emekli ziraat teknikeri Taş, "Bahçemin etrafı çalılarla, ağaç parçalarıyla çevriliydi. Ayı gece gelip kovanlardaki polenleri yemiş. Binlerce arı da ölmüş. Bu sene ilk defa başıma geliyor. Bu zaman kadar böyle bir şey olmamıştı" dedi.


Ayı gelmemesi için gece bahçede müzik açtıklarını söyleyen Taş, "Ama yine gece gelmiş kovanlara zarar vermiş. Arıcılar panik içinde. Kovanları nereye götüreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü kovanların yerini değiştirmek zorunda kalacağız. Bir hafta önce de bir komşumuzun 10 tane kovanı zarar görmüştü. Son bir ay içinde bu ayı saldırıları arttı" diye konuştu.

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