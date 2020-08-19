  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırı'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı
Aktüel

Çankırı'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 20:33:13 -
Çankırı'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin en fazla 3 saat yapılacağını bildirdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde muhtarlarla yaptığı toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayaz, kent genelinde koronavirüs nedeniyle vakaların arttığına işaret etti.

Bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını ifade eden Vali Ayaz, "Düğünleri 3 saat ile kısıtladık. Düğünlere katılıma da kısıtlamalar getirdik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Kurban Bayramı'ndan bu yana vaziyet iyi değil. İstediğimiz gibi de gitmiyor." dedi.

Vatandaşlardan tedbirlere uyulmasını isteyen Ayaz, "Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kalabalık ortamlardan sakınalım. Bizlerin tek amacı vakayı önlemek için." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.
Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı
Gündem

Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’den dönen gurbetçi vatandaşlar için uyarı yaptı. Sınır kapılarında kurulan ..
Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü
Gündem

Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü

Konya’da koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı