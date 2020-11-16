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Aktüel Çankırı'da depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı
Aktüel

Çankırı'da depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:15:48 -
Çankırı'da depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi tarafından İzmir depreminden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 7 yaşındaki öğrencisine ders verdiği esnada depremi yaşayan ve öğrencisi ile enkaz altından kurtarılan 28 yaşındaki depremzede öğretmen Gülben Emiroğlu’nun "Çocuklarımıza oyuncak gönderilsin" çağrısına kayıtsız kalmayarak kampanya başlattıklarını söyledi.

Çocuk Meclisi üyeleriyle başlatılan kampanyaya katılmak isteyenlerin, kullanılmamış yeni oyuncakları 18 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Hilal Masa'ya teslim edebileceklerini belirten Esen, şunları kaydetti:

"Toplanan oyuncakları 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nde İzmir depremini yaşayan yavrularımıza ulaştırmak istiyoruz. Onların acısını bir an olsun hafifletebilirsek, yüzlerine tebessüm katabilirsek ne mutlu bize. Özellikle Çankırılı çocuklarımızın İzmirli kardeşleri için gösterdikleri çaba, bu ülkenin yarınları adına umuttur. Tüm Çankırı halkını kampanyamıza destek olmaya ve depremzede çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye davet ediyorum."

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