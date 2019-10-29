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Gündem

Çankırı'da deprem!

Çankırı'da 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

2019-10-29 09:53:00 - 2019-10-29 10:24:31
Çankırı'da deprem!

Çankırı'da deprem meydana geldi. Vatandaşlar yaşanan depremin ardından korku dolu anlar yaşarken, depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesi Hacılar mahallesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.36'da yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

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