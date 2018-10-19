Çankırı'da DAEŞ operasyonu! 6 kişi tutuklandı
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.19 Ekim 2018 Cuma 21:50
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu B.Z, A.K, B.K, A.H, H.K. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
Şüpheliler, kentte 16 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
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