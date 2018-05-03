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Çankırı'da AK Partili aday kazandı

İrfan Dinç'in istifasıyla boşalan Çankırı Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı, Belediye Meclisi Üyesi Hüseyin Boz seçildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:10
Çankırı'da AK Partili aday kazandı

Çankırı Belediye Meclisi, yeni Belediye Başkanını seçmek üzere toplandı. Seçimin ilk turunda üçte ikilik çoğunluğun sağlanamaması üzerine ikinci turda 19 oy alan Boz, Belediye Başkanı seçildi.

Çankırı Belediye Başkanlığına layık görülmesinden dolayı Meclis üyelerine teşekkür eden Boz, Belediye Meclisi'nde bulunan her iki parti grubuna da teşekkür ettiğini belirtti.

"Cumhur ittifakı"nın örneğini Belediye Meclisi'nde yaşadıklarını ifade eden Boz, her şeyin güzel olacağını söyledi.

Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Boz, başkanlığa vekalet eden Tuncay Koç'tan görevi devraldı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 18:10
  1. Çankırı Belediyesi
  2. Çankırı Belediye Başkanlığı
  3. Hüseyin Boz

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