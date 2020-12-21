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Aktüel Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 21 gündür haber alınamıyor
Aktüel

Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 21 gündür haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:27:30 -
Çankırı'da 75 yaşındaki kayıp kadından 21 gündür haber alınamıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 3 hafta önce kaybolan 75 yaşındaki kadının bulunması için çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı Çatalelma köyünde yaşayan Sevim Yıldırım'dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgede ve Kızılırmak'ta yoğunlaştırılan arama çalışmalarından 21 günden beri sonuç alınamadı.

AFAD, Kastamonu'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile İstanbul'dan Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekibinin katıldığı arama çalışmalarında kadavra ve iz takip köpeklerinden de yararlanılıyor.

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, gazetecilere hafta boyunca arama çalışmalarının devam edeceğini söyledi.



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