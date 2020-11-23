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Aktüel Çankırı'da 3 köy karantinaya alındı
Aktüel

Çankırı'da 3 köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:26:06 -
Çankırı'da 3 köy karantinaya alındı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Korgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Karatekin, Kesecik ve Maruf köylerinde, Kovid-19 vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köylerin karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.


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