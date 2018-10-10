THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Çankırı'da 170 yıllık tüfek ele geçirildi

Çankırı'da Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen 170 yıllık bir tüfek ele geçirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:37
Çankırı'da 170 yıllık tüfek ele geçirildi

Çankırı'da Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen yaklaşık 170 yıllık tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe yolunda yaptıkları denetim sırasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1850'li yıllara ait ve Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen doldurma barut sistemiyle çalışan tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.B. gözaltına alındı, tüfeğe ise el konuldu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:37
  1. Çankırı
  2. 170 yıllık tüfek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
    1. Irak açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    2. Galatasaray'ın dev borcu belli oldu
    3. İndirim haberleri arka arkaya geliyor!
    4. Balıkesir Belediyesi'nden destek..
    5. Muvazzaf albay FETÖ'den tutuklandı
    6. Hırsızlık şüphelisinden pişkin ifade!..
    7. Endonezya'da depremin bilançosu..
    8. Trabzonspor teknik direktörü Ünal..
    9. CHP'den doğalgaz zammına tepki!
    10. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle..
    11. Amasya'da dokuz dişli doğdu
    12. Erdoğan, Elgani ile bir araya geldi
    13. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    14. Şanlıurfa'da polisleri taşıyan midibüs..
    15. Bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar..
    16. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    17. Destici’den çarpıcı idam açıklaması:..
    18. Akhisarspor'a büyük ayıp!
    19. Aydın'da cezaevi firarisi hırsızlık..
    20. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 5 kişi..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?