Çankırı'da 170 yıllık tüfek ele geçirildi
Çankırı'da Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen 170 yıllık bir tüfek ele geçirildi.10 Ekim 2018 Çarşamba 17:37
Çankırı'da Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen yaklaşık 170 yıllık tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe yolunda yaptıkları denetim sırasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1850'li yıllara ait ve Osmanlı-Rus savaşında kullanıldığı tahmin edilen doldurma barut sistemiyle çalışan tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.B. gözaltına alındı, tüfeğe ise el konuldu.
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