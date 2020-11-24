  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çankırı Valisi Ayaz'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Çankırı Valisi Ayaz'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama:

"Bu süreçte ateşin oksijenini kesmenin en önemli yolu hareketin azalması. Vatandaşlarımızdan bir kere daha bunu istiyoruz, lütfen gereksiz yere hareket etmeyelim. Gereksiz yere çarşıya çıkılmasın, misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:06:40 -
Çankırı Valisi Ayaz'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama:

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili, "Durum hem ilimizde hem ülkemizde iç açıcı değil. Hastaneye sevk ettiğimiz hasta sayımız, vefat eden hasta sayımız her geçen gün artmakta." dedi.

Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu getirilen kısıtlamalara uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.

Kendilerinin zorlamasıyla değil, vatandaşların gönüllü olarak evde kalması gerektiğine işaret eden Ayaz, "Durum hem ilimizde hem ülkemizde iç açıcı değil. Hastaneye sevk ettiğimiz hasta sayımız, vefat eden hasta sayımız her geçen gün artmakta. Bu süreçte ateşin oksijenini kesmenin en önemli yolu hareketin azalması. Vatandaşlarımızdan bir kere daha bunu istiyoruz, lütfen gereksiz yere hareket etmeyelim. Gereksiz yere çarşıya çıkılmasın, misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ilçelerde de ciddi vaka artışı yaşandığını, bazı köylerin karantina altına alındığını anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Aşı ile ilgili müjdeler gelmeye devam ediyor. İnşallah bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bir miktar aşının gelip aşılama çalışmalarının başlaması planlanıyor. O zamana kadar biraz daha sabır. Şu anda hastanede gelen hastayı kabul etmeyecek durumda değiliz ancak doluluk her geçen gün artmakta. Yatırdığımız vatandaşı öyle yarın hemen taburcu edemiyoruz. Hastalık ağır bir hastalık. Sonuçta günlerce tedavi gerektiriyor."

Ayaz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 6 kişi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "İlk sokağa çıkma kısıtlaması için fena değil. Devam edecek kısıtlama ama kapsam genişleyebilir. Bizim isteğimiz vatandaşımızdan yasağın olduğu günlerde değil, olmadığı günlerde minimum hareket bu süreçte." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
O yaver de FETÖ'cü çıktı!
Gündem

O yaver de FETÖ'cü çıktı!

Emir astsubayı M.K. FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümg. Ali Serin’in, önceki emir astsubayı ..
Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı
Gündem

Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı

Fransız L'Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais, sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısını dünyaya duyurdu. Rus hava savunma si..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay