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Çankırı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Ankesörlü telefonla arandıkları tespit edildi

Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 9 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 22:19
Çankırı merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Ankesörlü telefonla arandıkları tespit edildi

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari, Şırnak ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş 9 subay ve astsubay yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 22:19
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Çankırı
  8. Ankara
  9. FETÖ

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