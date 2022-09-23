Çankırı Karatekin Üniversitesi personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar Çankırı Karatekin Üniversitesi resmi internet sayfası personel.karatekin.edu.tr’ den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Çankırı Karatekin Üniversitesi sorumlu değildir.

İletişim : Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Kat:1 Merkez/ÇANKIRI

Telefonlar : (0376) 218 95 13 (0376) 218 95 00 Dahili: 7151 – 7152 - 7159

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