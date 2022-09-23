Çankırı Karatekin Üniversitesi personel alıyor
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere açık pozisyonlara toplam sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar Çankırı Karatekin Üniversitesi resmi internet sayfası personel.karatekin.edu.tr’ den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Çankırı Karatekin Üniversitesi sorumlu değildir.
İletişim : Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Kat:1 Merkez/ÇANKIRI
Telefonlar : (0376) 218 95 13 (0376) 218 95 00 Dahili: 7151 – 7152 - 7159
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