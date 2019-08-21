0553 313 94 23

Çankaya’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Çankaya ilçesinde 94 farklı bölgede asfalt kaplama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi ekipleri, bu hafta Ahlatlıbel ve Beytepe Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51
Çankaya’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Çankaya ilçesinde 94 farklı bölgede asfalt kaplama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi ekipleri, bu hafta Ahlatlıbel ve Beytepe Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.


Çankaya Belediyesi, sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 94’ünde tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurban Bayramı sonrası çalışmalarını Ahlatlıbel ve Beytepe bölgelerinde yoğunlaştıran ekipler, Ahlatlıbel 1898 ve 1907 sokaklarda freze ve asfalt çalışmalarına başladı. Beytepe’de yeni açılan 5355, 5358, 5359 ve 5361 sokakların tam kaplama asfalt ve yol çizgisi çalışmalarını tamamlayan ekipler, 5558’inci sokağın da asfalt serimini bitirdi.


Gece gündüz çalışıyor


2014 yılında göreve geldiği ilk günden itibaren Çankaya’nın asfaltsız sokağı kalmayacağını söylediğini hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu zamana kadar 1 milyon ton üzerinde asfaltı, Çankaya sokak ve caddelerine döşedik. Ekiplerimiz sezonun başlamasıyla birlikte gece gündüz demeden çalışıyor. Bu sezon sonuna kadar altyapı çalışmalarından dolayı bozulan sokak ve kaldırımlarımızı onarmanın yanı sıra yeni açılan yollar ile asfaltı bozulan cadde ve sokaklarda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.


Okullar da asfaltlanıyor


Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi, 82 sokakta tam kaplama, 711 sokakta onarım çalışması ile 21 caddede tam kaplama ve 113 caddede onarım çalışmalarını bitirdi. İlçede yer alan resmi kurum ve okullarda da talepleri anında yerine getiren Belediye, 4 resmi kurum ile 7 okulda asfalt çalışmalarını tamamladı.


Kaldırımlar renkleniyor


Çankaya Belediyesi uzun ömürlü ve dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen ve 2014 yılından bu yana ilçenin birçok sokağında yaygınlaştırdığı renkli desenli asfalt kaldırım ile sokakları renklendirmeye devam ediyor. Belediye 2019 yılında sokaklar, parklar ve yürüme yollarında 20 bin metrekarelik renkli desenli asfalt kaldırım çalışmasını tamamladı. Renkli desenli asfalt kaldırım serimi öncesi kaldırımları beton bordürlerle döşeyen Çankaya Belediyesi, bu süreçte 14 bin 500 metrelik bordür kullandı. Su sıçratmayan özelliği ve en az 20 yıl dayanabilme kapasitesine sahip olması dolayısıyla tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırım artık Çankaya’nın simgesi oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB'den repo ihalesi
    1. TCMB'den repo ihalesi
    2. Sokak hayvanlarına beslenme kabı
    3. Judocular Japonya'da madalyalı prova..
    4. Araban Belediyesi metruk evleri..
    5. Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav..
    6. Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın..
    7. Katarlı şirketler ilk sırada! Yabancı..
    8. Başkan Köse yaz spor okullarındaki..
    9. Rusya'nın Astana süreciyle sınavı
    10. İlk kez Akit duyurmuştu! Konyaspor,..
    11. Karabük’te istinat duvarları rengarenk
    12. "Çocuklarda geniz eti büyümesine..
    13. Müsellim Boğazı'nda 149 kaçak göçmen..
    14. KBÜ’de doluluk oranı yüzde 93’e ulaştı
    15. Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı
    16. Rektör Uysal’a ziyaretler sürüyor
    17. Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA..
    18. Çanakkale’de 201 kaçak göçmen yakalandı
    19. Çadırda kalan tarım işçileri yağmura..
    20. Yabancılar Türkiye'de alışverişe..
    21. Manisa’da durdurulan araçtan bin 720..
    22. Erzurum’da terör operasyonu: 14..
    23. Nehrin kıyısında mahsur kalan aile..
    24. İstMarina Sanat'ta karma resim ve..
    25. Kadıköy’de yasadışı gösteri! PKK’lı..
    26. Başhekim’den Güder’e ziyaret
    27. Av. Gökalp, ’parada sahtecilik’..
    28. Çin’de şiddetli yağış: 96 kişi..
    29. "Her maç final değerinde"
    30. Müsellim Boğazı'nda 149 düzensiz..
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!