Çankaya’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Çankaya ilçesinde 94 farklı bölgede asfalt kaplama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi ekipleri, bu hafta Ahlatlıbel ve Beytepe Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 94’ünde tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kurban Bayramı sonrası çalışmalarını Ahlatlıbel ve Beytepe bölgelerinde yoğunlaştıran ekipler, Ahlatlıbel 1898 ve 1907 sokaklarda freze ve asfalt çalışmalarına başladı. Beytepe’de yeni açılan 5355, 5358, 5359 ve 5361 sokakların tam kaplama asfalt ve yol çizgisi çalışmalarını tamamlayan ekipler, 5558’inci sokağın da asfalt serimini bitirdi.

Gece gündüz çalışıyor

2014 yılında göreve geldiği ilk günden itibaren Çankaya’nın asfaltsız sokağı kalmayacağını söylediğini hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu zamana kadar 1 milyon ton üzerinde asfaltı, Çankaya sokak ve caddelerine döşedik. Ekiplerimiz sezonun başlamasıyla birlikte gece gündüz demeden çalışıyor. Bu sezon sonuna kadar altyapı çalışmalarından dolayı bozulan sokak ve kaldırımlarımızı onarmanın yanı sıra yeni açılan yollar ile asfaltı bozulan cadde ve sokaklarda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Okullar da asfaltlanıyor

Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi, 82 sokakta tam kaplama, 711 sokakta onarım çalışması ile 21 caddede tam kaplama ve 113 caddede onarım çalışmalarını bitirdi. İlçede yer alan resmi kurum ve okullarda da talepleri anında yerine getiren Belediye, 4 resmi kurum ile 7 okulda asfalt çalışmalarını tamamladı.

Kaldırımlar renkleniyor

Çankaya Belediyesi uzun ömürlü ve dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen ve 2014 yılından bu yana ilçenin birçok sokağında yaygınlaştırdığı renkli desenli asfalt kaldırım ile sokakları renklendirmeye devam ediyor. Belediye 2019 yılında sokaklar, parklar ve yürüme yollarında 20 bin metrekarelik renkli desenli asfalt kaldırım çalışmasını tamamladı. Renkli desenli asfalt kaldırım serimi öncesi kaldırımları beton bordürlerle döşeyen Çankaya Belediyesi, bu süreçte 14 bin 500 metrelik bordür kullandı. Su sıçratmayan özelliği ve en az 20 yıl dayanabilme kapasitesine sahip olması dolayısıyla tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırım artık Çankaya’nın simgesi oldu.