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Ekonomi Çankaya Belediyesi evlendirme memuru, tahsildar, veznedar, hizmetli, çocuk eğitimcisi ve kontrol işletmeni personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Çankaya Belediyesi evlendirme memuru, tahsildar, veznedar, hizmetli, çocuk eğitimcisi ve kontrol işletmeni personel alımı ne zaman?

Ankara Çankaya Belediye Başkanlığı çeşitli kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, Çankaya Belediyesi en KPSS 70 puan almış olmak şartıyla kadın ve erkek personel alımı yapacağını bildirdi. Peki, Çankaya Belediyesi memur alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:15:00 -
Çankaya Belediyesi evlendirme memuru, tahsildar, veznedar, hizmetli, çocuk eğitimcisi ve kontrol işletmeni personel alımı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde memur olarak çalışmak isteyenlere Çankaya Belediyesi tarafından müjdeli haber geldi. Çankaya Belediyesinin yaptığı duyuruya göre, Belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere, evlendirme memuru, tahsildar, veznedar, hizmetli, çocuk eğitimcisi ve kontrol işletmeni alımı yapılacak. İşte merak edilen haberin devamı…

Çankaya Belediyesi memur alımı ne zaman?

Çankaya Belediyesi personel alım başvuruları, 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında yapılacak olup başvurular şahsen ya da www.cankaya.bel.tr adresinden yapılabilecektir.

Çankaya Belediyesi memur alım başvuru şartları nelerdir?

1)Türk vatandaşı olmak,

2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3)Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni   kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4)Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik terhis belgesi bulunmak

5)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

7)Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

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