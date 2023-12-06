Çankaya Belediyesi, bir gecede alınan kararlarla yönetiliyor: Ankara’nın Dikmen’i tarih oldu

Ankara’nın tarihi Yukarı Dikmen Mahallesi, Çankaya Belediyesinin bir gecede aldığı kararla tarih oldu. Mahallenin ismi Sakarya Mahallesi olarak değiştirildi.

Ankara’nın en eski mahallesinden olan Yukarı Dikmen’in ismi Sakarya Mahallesi olarak değiştirildi. Çankaya Belediyesinin bir gecede aldığı karara mahalle sakinlerinin tepkisi ise sert oldu. Vatandaşlar, Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen’den memnuniyetsizliklerini dile getirerek, konuyu mahkemeye taşıdı. Yargıdan gelecek kararı bekleyen mahalle sakinleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine tepkilerini anlattı.



“e-Devlet’te işlem yaparken problem yaşıyorlar”



Yukarı Dikmen Mahallesi Muhtar Azası Emel Nazlıcan, kendilerine herhangi bir resmi yazı gelmeden alınan kararın hayata geçtiğini söyledi. Değişimin sebebini bilmediklerini belirten Nazlıcan, “Sakarya’ya alışamadık, Yukarı Dikmen olsun istiyoruz isminin. Burası bizim köyümüz olduğu için Dikmen köyü olarak devam etmesini isteriz. Kimse gerekçesini bilmiyor. E-Devlet’te işlem yaparken problem yaşıyorlar” diye konuştu.



“Tedirginlik yaşadılar”



Resmi işlerde vatandaşların problem yaşadığını kaydeden Nazlıcan, “Dikmen Mahallesi kalkmış, Sakarya Mahallesi olarak görünüyor şu an. Pasaporta başvuracak sakinlerimiz oldu. Onlar tedirginlik yaşadılar işlemlerde bir yanlışlık var mı diye. Yukarı Dikmen’i göremeyince böyle şeyler oluyor” ifadelerini kullandı.



“Köyümüzü aldın, bir tek Dikmen kaldı”



Dikmen Köyü Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Canip Nazlıcan ise konuya ilişkin tüm mercilere başvurduklarını dile getirdi. Konunun yargıya intikal ettiğine dikkati çeken Nazlıcan, Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen’e tepki göstererek, “Çankaya Belediyesine gitti arkadaşlarım. Yukarısı Dumlupınar Mahallesi olmuş, burası da Sakarya Mahallesi. Burası 400 senelik Dikmen köyü. Köyümüzü aldın, bir tek Dikmen kaldı. Şimdi o da gitti. Yarın benim torunlarım ’Nerelisin?’ dese Sakarya Mahallesi’ndeyim ben. Şurada Dikmen kalsa ne olur kalmasa ne olur. Şurada seçime 4 ay var. Sen neden bunu yapıyorsun” açıklamasında bulundu.



“Belediye başkanı duysun bunları”



Mahalle sakinlerinden Abidin Nazlıcan ise Belediye Başkanı Alperen Taşdelen’e seslenerek, “Belediye başkanı duysun bunları. Köyümüze sormadan neden bunu yaptılar hala bilmiyorum. Ölünceye kadar sorsalar ben Dikmen köylüyüm derim. Sakarya’da oturuyorum demem, çünkü doğduğum ve büyüdüğüm yer burası” ifadesini kullandı.