Çankaya Belediye Başkanlığı 27 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar müracaatlarını 22.04.2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecek.

Şahsen yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacak.

İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvurular ise, Çankaya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacak.

Sözlü sınav 24.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No: 39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacak.

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