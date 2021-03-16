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Ekonomi Çankaya Belediye Başkanlığı 27 memur alımı yapacak
Ekonomi

Çankaya Belediye Başkanlığı 27 memur alımı yapacak

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 27 memur alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:15:00 -
Çankaya Belediye Başkanlığı 27 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Veznedar, Tahsildar, Evlendirme Memuru, Çocuk Eğitimcisi ve Hizmetli kadrolarına başvurmak isteyen adaylar müracaatlarını 22.04.2021 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için başvuru  esnasında  istenilen  belgeleri  ile  birlikte şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecek.

Şahsen  yapılacak  başvurular,  Çankaya  Belediye  Başkanlığı  Vedat  Dalokay  Kokteyl Salonu  “Adres:  Prof.  Dr.  Nusret  Fişek  Cad.  No:  39  Vedat  Dalokay  Kokteyl  Salonu  (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacak.

İadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  yapılacak  başvurular ise,  Çankaya  Belediye  Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 11 A-1 Blok Kat: 7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacak.

Sözlü sınav 24.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay  Kokteyl  Salonu  “Adres:  Prof.  Dr.  Nusret  Fişek  Cad.  No:  39  Vedat  Dalokay  Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacak.

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