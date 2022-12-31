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Yerel Canını hiçe saydı, trene meydan okudu
Yerel

Canını hiçe saydı, trene meydan okudu

Kırıkkale'de trenin geçişini beklemeyen adam, bariyerlerin arasından geçerek yoluna gitti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 14:46:00 -
Canını hiçe saydı, trene meydan okudu

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki bir hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, Ankara-Kars seferi yapan Doğu Ekspres treninin geçişi öncesi, hemzemindeki güvenlik bariyerlerini elleriyle kaldırarak açmak istedi. Kendi canını tehlikeye atan sürücü, bariyerlerin arasından karşı yola geçti. Otomobilin geçmesinin ardından 2 dakika sonrada trenin geçtiği görüldü.

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