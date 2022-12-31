Canını hiçe saydı, trene meydan okudu
Kırıkkale'de trenin geçişini beklemeyen adam, bariyerlerin arasından geçerek yoluna gitti.
Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki bir hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü, Ankara-Kars seferi yapan Doğu Ekspres treninin geçişi öncesi, hemzemindeki güvenlik bariyerlerini elleriyle kaldırarak açmak istedi. Kendi canını tehlikeye atan sürücü, bariyerlerin arasından karşı yola geçti. Otomobilin geçmesinin ardından 2 dakika sonrada trenin geçtiği görüldü.