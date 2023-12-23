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Yaşam Canını böyle hiçe saydı!
Yaşam

Canını böyle hiçe saydı!

Yeniakit Publisher
2023-12-23 22:51:00 -

İstanbul'da bir sürücü canını hiçe saydı ve kilometrelerce makas atarak ilerledi.

Ataşehir'de kilometrelerce makas atarak ilerleyen trafik magandası, diğer sürücüler tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, İstanbul Ataşehir ilçesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç dakikalarca makas atarak ilerledi. Trafik magandası hem kendi canını, hem de trafikte seyir halinde olan diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülerin selektör ve kornalı ikazına aldırış etmedi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kayda alınırken, büyük bir kazanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

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