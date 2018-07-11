'Canım, aşkım, birtanem, nurum' diyordu... Gözaltını duyunca tanımadı!

Adnan Oktar ve "suç örgütüne" yönelik operasyonda Serap Akıncıoğlu firar etti. Operasyonu haber alınca kaçan "kediciklerden" Serap Akıncıoğlu, Adnan Oktar'ın başı kapalı nadir kediciklerinden biri. A9 kanalında program yapan Akıncıoğlu, Adnan Oktar'ın meşhur ziyafetlerinde de yanı başında yer alıyordu.

Serap Akıncıoğlu Adnan Oktar için Instagram hesabında 'ilan-ı aşk'lar edip şunları paylaşmış:

"Allah Senden razı olsun Seni Allah için çok ama kelimelere sığmayacak kadar çok seviyorum. Allah beni dünyada da ahirette de Seninle yaşatsın inşaAllah"

ŞİRKE VARACAK KADAR HADSİZ SÖZLER: ALLAH AŞKI İLE AŞIK OLDUĞUM...

Diğer sosyal medya hesaplarından da yalakalığa devam eden Akıncıoğlu'nun bazı paylaşımları:

"Canım, Allah aşkı ile aşık olduğum birtanem, nurum... 24 yıldır yanında olmaktan onur duyuyorum ve güzel Allah'ıma hergün şükrediyorum, senin yanında böyle şerefli bir hayat yaşattığı için. Dünya ahiret hep yanında olacağım İnşallah"

İBRETLİK İRONİ

Serap Akıncıoğlu'nun 'senden hiç ayrılmayayım' dediği Adnan Oktar gözaltına alınırken kaçması hayli ironik oldu.