0553 313 94 23

'Canım, aşkım, birtanem, nurum' diyordu... Gözaltını duyunca tanımadı!

Serap Akıncıoğlu isimli sözde "kedicik" sosyal medya paylaşımlarında Adnan Oktar'a yalakalık yapıyordu. Akıncıoğlu'nun gözaltını duyunca firar ettiği, arkasına bile bakmadan kaçtığı ortaya çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:44
'Canım, aşkım, birtanem, nurum' diyordu... Gözaltını duyunca tanımadı!

Adnan Oktar ve "suç örgütüne" yönelik operasyonda Serap Akıncıoğlu firar etti. Operasyonu haber alınca kaçan "kediciklerden" Serap Akıncıoğlu, Adnan Oktar'ın başı kapalı nadir kediciklerinden biri. A9 kanalında program yapan Akıncıoğlu, Adnan Oktar'ın meşhur ziyafetlerinde de yanı başında yer alıyordu.

Serap Akıncıoğlu Adnan Oktar için Instagram hesabında 'ilan-ı aşk'lar edip şunları paylaşmış:

"Allah Senden razı olsun Seni Allah için çok ama kelimelere sığmayacak kadar çok seviyorum. Allah beni dünyada da ahirette de Seninle yaşatsın inşaAllah"

ŞİRKE VARACAK KADAR HADSİZ SÖZLER: ALLAH AŞKI İLE AŞIK OLDUĞUM...

Diğer sosyal medya hesaplarından da yalakalığa devam eden Akıncıoğlu'nun bazı paylaşımları:

"Canım, Allah aşkı ile aşık olduğum birtanem, nurum... 24 yıldır yanında olmaktan onur duyuyorum ve güzel Allah'ıma hergün şükrediyorum, senin yanında böyle şerefli bir hayat yaşattığı için. Dünya ahiret hep yanında olacağım İnşallah"

 

İBRETLİK İRONİ

Serap Akıncıoğlu'nun 'senden hiç ayrılmayayım' dediği Adnan Oktar gözaltına alınırken kaçması hayli ironik oldu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:44
  1. Adnan Oktar
  2. Serap Akıncıoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!
    1. İşte Adnan Oktar'ın kirli geçmişi!
    2. Muğla lise taban puanları 2018 2019
    3. Meslek Lisesine kayıt yaptırana burs..
    4. 'Canım, aşkım, birtanem, nurum'..
    5. İngiliz regülatörden Facebook’a rekor..
    6. Görenler inanamadı: 30 bin yıllık..
    7. YouTube'da beklenen özellik geldi
    8. FETÖ'ye 'kripto yapılanma' operasyonu!..
    9. Şanlıurfa lise taban puanları 2018
    10. Anne sütü neden azalır?
    11. Dev balığı bagaja zor koydular!
    12. Antalya lise taban puanları 2018..
    13. İstanbul lise taban puanları 2018..
    14. Maltepe Belediyesi okulun acil çıkış..
    15. Eskişehir lise taban puanları 2018..
    16. Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar?
    17. ABD'li heyet, 'Gülen' için Türkiye'ye..
    18. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
    19. 11 yaşındaki çocuk tren faciasında..
    20. 2018 LGS tercih sonuçları ne zaman..
    Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye çıkınca...
    Akar'ın asker alışkanlığı! Sahneye çıkınca...
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!