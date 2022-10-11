CANiK’ten yeni uçaksavar modeli

4-5 Ekim’de gerçekleştirilen zirvede CANiK’in yeni aksesuarları da görücüye çıktı.

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, şunları söyledi: “Türkiye’nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB’yi başta ülkemiz olmak üzere dost ile müttefik ülkelerin kullanımına hazır hale getirdik. Bu ayın ilk yarısında İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinesinde 750 adet ağır makineli tüfeğimizin teslimini tamamlayacağız. Bunun yanı sıra CANiK M2 QCB’nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F’nin testleri tamamlandı. Böylelikle CANiK M2 ailesinin yeni üyesi de artık göreve hazır hale gelmiş oldu.

Aynı zamanda 30x113 mm top üretimi yapan ve alanında dünyada 5 firmadan biri olan İngiliz AEI Systems firmasını satın almış olmamızla deniz, hava ve kara platformları için stratejik öneme sahip olan orta kalibre topları da ülkemize kazandırdık.” Tabancanın yanı sıra uçaksavar ve orta kalibre top kullanıcılarının en iyi şekilde ihtiyaçlarını sağlamak üzere bütün hazırlıkları yaptıklarını aktaran Aral, “Önümüzdeki günlerde yepyeni sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Bunun yanında ülkemiz silah sanayinde ilk kez kullanıcıya entegre lojistik destek (ELD) sağlayacak şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız” diye konuştu.